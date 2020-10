Żółta i czerwona strefa. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: będzie ponad 100 powiatów z obostrzeniami

Żółta i czerwona strefa. Obowiązkowe maseczki na cmentarzach

Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz o remdesivirze

Andrusiewicz poruszył również wątek remdesiviru. Do Polski dotrze ponad 420 dawek. Według rzecznika to kropla w morzu w porównaniu do umowy, którą nasz kraj chce zawrzeć. Andrusiewicz zwraca uwagę na to, że problem dotyczy całego rynku światowego. Podkreśla, że przyjęlibyśmy każdą liczbę. Rzecznik zaznacza jednak, że lek nie jest przeznaczony dla każdego, tylko dla pacjentów najciężej chorych. Dodał, że trwają rozmowy na linii Komisja Europejska - producent leków.