Żołnierze USA w Polsce. Mieszkańcy zdumieni ich zachowaniem

Mijają dwa lata od kiedy w okolicy Wysokiej Głogowskiej pod Rzeszowem stacjonują żołnierze USA. Mieszkańcy przyzwyczaili się do gości zza oceanu i witają ich serdecznym "hello". Jeżeli ktoś biegnie przez wieś, nawet bez munduru, ale z obszernym plecakiem, to niemal na pewno jest to właśnie amerykański żołnierz.