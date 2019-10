Żołnierze, którzy pobili, grozili i znieważyli policjantów i strażnika miejskiego w Giżycku, usłyszeli wyrok. Trzej oficerowie muszą zapłacić karę grzywny i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych. Tuż po incydencie wszyscy zostali przeniesieni do rezerwy.

Sąd zmniejszył za to o połowę kwotę zadośćuczynienia, którą winni mają wypłacić poszkodowanym - informuje rmf24.pl. W awanturze z 2016 trzej oficerowie 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej znieważyli, uderzyli i grozili trojgu funkcjonariuszy policji i strażnikowi miejskiemu. By ich obezwładnić, trzeba było użyć gazu.

Żołnierze pobili policjantów i strażnika. Jest wyrok

Mundurowi zostali wezwani przez obsługę hotelowej restauracji, w której bawili się żołnierze. Stało się to po tym, gdy kelner zwrócił uwagę na ich zachowanie, które przeszkadza pozostałym klientom, jeden z oficerów miał go uderzyć. Po przewiezieniu do aresztu przebadano ich alkomatem - mieli od 1,2 do 2 promili.