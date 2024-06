Żołnierz z USA skazany przez sąd we Władywostoku na 4 lata więzienia

Sierżant Gordon Black, aresztowany w Rosji za kradzież i grożenie morderstwem usłyszał w środę wyrok. Został skazany na karę pozbawienia wolności na trzy lata i dziewięć miesięcy kolonii karnej. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, ale do końca procesu przed sądem we Władywostoku tłumaczył, że nikomu nie groził.