Żółcin. Wybuch butli z gazem. Dwie osoby poszkodowane

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę rano w miejscowości Żółciń w województwie zachodniopomorskim. Jak poinformowali nas strażacy, dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

W efekcie uszkodzony został budynek dwurodzinny. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i czekają na inspektora nadzoru budowlanego. To on oceni stan budynku i to, jakie szkody dla konstrukcji wyrządziła eksplozja.