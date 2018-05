"Zofiówka". Znaleziono ciało ostatniego z poszukiwanych górników

Po północy Jastrzębska Spółka Węglowa podała informację, że ratownicy odnaleźli ciało ostatniego z poszukiwanych górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju (woj. śląskie). Było uwięzione pod jedną z konstrukcji w zniszczonym tąpnięciem chodniku.

"Ratownicy rozpoczną jego transport do podziemnej bazy, a następnie na powierzchnię. Operacja ta może potrwać klika godzin" - przekazała spółka w komunikacie przesłanym w nocy PAP.

Do tragedii w kopalni doszło 5 maja. W wyniku silnego wstrząsu zginęło dwóch górników, a dwaj inni trafili z lekkimi obrażeniami do szpitala - opuścili go w piątek. Woda, która po wstrząsie zalała część wyrobiska, utrudniała ratownikom penetrację rejonu, z którego dochodziły sygnały z nadajników w lampach trzech zaginionych górników.