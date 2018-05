"Zofiówka". Dziś odbędzie się sekcja zwłok odnalezionych górników

Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok górników, których ciała odnaleziono w weekend w kopalni "Zofiówka". W trwającym śledztwie ustalono już, że tuż przed wstrząsem nie było żadnych sygnałów, które mogłyby sugerować, że coś złego może się wydarzyć.



Do tragedii w kopalni doszło 5 maja. W wyniku silnego wstrząsu zginęło dwóch górników, a dwaj inni trafili z lekkimi obrażeniami do szpitala - opuścili go w piątek. Woda, która po wstrząsie zalała część wyrobiska, utrudniała ratownikom penetrację rejonu, z którego dochodziły sygnały z nadajników w lampach trzech zaginionych górników.