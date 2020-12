Zodiak. Wiadomość od seryjnego mordercy rozszyfrowana

Zodiak to seryjny morderca, o którym na przestrzeni lat powstało wiele książek i filmów. Nikt nie wie, jak wyglądał Zodiak, kim był, ani ile dokładnie zamordował osób. Uwielbiał czytać o sobie w mediach i często kontaktował się z lokalnymi redakcjami, wysyłając zakodowane wiadomości.

Zodiak wysłał do lokalnych gazet w Kalifornii kilka zakodowanych informacji. Jedną z nich rozkodowało nawet małżeństwo matematyków amatorów kilka lat temu. Pozostałe pomimo wysiłków rządowych agencji szpiegowskich oraz kryptologów amatorów pozostawały nieprzeczytane.

"Kod 340" złamany

Najbardziej znany szyfrogram nazwano "kodem 340". Przez ponad pół wieku amerykańskie służby nie mogły poradzić sobie z rozwikłaniem zagadki i odszyfrowaniem wiadomości. Kilka dni temu dwaj programiści - jeden z USA David Oranchak, drugi z Belgii Jarl Van Eycke oraz matematyk z Australii Sam Blake napisali do FBI, że złamali jeden z kodów Zodiaka.

- Mam nadzieję, że dobrze się bawisz, próbując mnie złapać. Nie byłem w programie telewizyjnym, który porusza kwestię mojej osoby. Nie boję się komory gazowej, ponieważ wyśle mnie do raju. Teraz mam dość niewolników, którzy pracują dla mnie. Wszyscy inni nie mają się czego spodziewać, gdy osiągną raj, więc boją się śmierci. Ja się nie boję, bo wiem, że moje nowe życie to życie, które będzie łatwe w rajskiej śmierci - rozszyfrowany fragm. wiadomości, cyt. przez New York Times.