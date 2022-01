Znów to zrobili. Czarna plansza i wymowna cisza w TVN24

Rzecznik resortu zdrowia powiedział, że 531 z grona osób, które zmarły to są osoby niezaszczepione. - To jest ponad 77 proc. wszystkich zgonów - zwrócił uwagę Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że ponad 80 proc. osób zaraportowanych jako zmarłe, to osoby powyżej 65. roku życia. - Średnia wieku to jest 75 lat - wskazał rzecznik MZ.