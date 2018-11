Zniszczono polskie groby na Ukrainie. Cmentarz był świeżo odnowiony

Na cmentarzu wojskowym w Kołomyi na Ukrainie nieznani sprawcy zdewastowali krzyże na grobach Polaków. Lokalni mieszkańcy są oburzeni i mówią o prowokacji. Pojawiły się jednak głosy, że krzyże są ustawione przez Polaków "nielegalnie".

Na Wojskowym cmentarzu w Kołomyi wandale powyrywali i poprzewracali krzyże. Groby należały do polskich jeńców z okresu wojny z Ukrainą w 1918 r. W lipcu grupa wolontariuszy z Polski pojechała na Ukrainę, gdzie wzięła udział w akcji porządkowania i ratowania cmentarza. Wkopano ok. 40 krzyży. Dwa tygodnie temu ustawiono kolejnych 200 krzyży. Zostały one także poświęcone - podaje portal kresy.pl powołując się na ukraińskie media.