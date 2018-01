Znieważyli pomnik rotmistrza Pileckiego. Prokuratura postawiła im zarzuty

W sierpniu zeszłego roku do sieci trafiło zdjęcie grupy młodych ludzi imprezującej na pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. Internauci nie zostawili na nich suchej nitki. Teraz staną przed sądem i odpowiedzą na stawiane im zarzuty.

W poniedziałek przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia staną cztery młode osoby, które latem zeszłego roku znieważyły pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego na Promenadzie Staromiejskiej we Wrocławiu. Młodzież sfotografowała się leżąc na pomniku. Jedna z dziewczyn zarzuciła sobie kokardę z wieńca na głowę, druga trzymała różę w zębach, a pod nogami jednego z chłopaków leżało piwo. Zdjęcie trafiło do sieci i wywołało burzę.

Sprawą zajęła się wrocławska policja, a ONR Brygada Podlaska oznajmiła, że "zajmie się nimi osobiście". Dwaj posłowie PiS , Dominik Tarczyński i Stanisław Pięta, złożyli także doniesienie do prokuratury domagajac się ścigania sprawców, autora zdjęcia i „świadków niewidocznych na fotografii".

Prokuraturze udało się dotrzeć do poszukiwanych osób, którym zarzuciła, że siadając na pomniku, a następnie pozując do grupowego zdjęcia, „publicznie i bez powodu znieważyli cześć pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego upamiętnionej wystawionym dla uczczenia jego osoby pomnikiem”. Grozi im za to grzywna albo ograniczenie wolności. Czworo (Maria K., Kamila S., Weronika S. i Łukasz W.) z sześciorga uwiecznionych na zdjęciu osób chce dobrowolnie poddać się karze.