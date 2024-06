Znicze i kwiaty przed szpitalem. Tak uczczono pamięć zmarłego żołnierza

Mężczyzna zmarł w czwartek w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie. To tam, przed bramą szpitala, zgromadzili się ludzie, którzy przynieśli znicze i kwiaty.

"W trakcie opieki nad poległym żołnierzem wszystkie zamierzone i wykonane procedury medyczne zostały przeprowadzone bez najmniejszego uchybienia co do ich jakości i terminowości. Ratując jego życie i zdrowie, ratowaliśmy jednego z nas" - podkreślił WIM, apelując do "opinii publicznej o powściągliwość i rozsądek w formułowaniu nieetycznych i sprzecznych z faktami stwierdzeń".