Znęcała się nad 8-miesięcznym dzieckiem. 28-latkę pogrążyły skandaliczne zdjęcia

28-letnia Michelle Hidalgo została oskarżana o molestowanie niemowlęcia - podaje "New York Post". Na prośbę znajomego mężczyzny miała wykorzystywać 8-miesięczną dziewczynkę, dokumentować swoje obrzydliwe czyny, a następnie wysyłać zdjęcia za pośrednictwem mediów społecznościowych do mieszkańca Antiochy w Kalifornii. Jak podaje "New York Post", mężczyźnie, z którym kontaktowała się 28-latka, postawiono w zeszłym miesiącu siedem zarzutów za produkcję i dystrybucję pornografii dziecięcej. Teraz stoją przed nim kolejne trzy zarzuty dotyczące molestowania dzieci i wykorzystywania małoletniego do czynności seksualnych.