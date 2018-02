Znany rosyjski pilot doświadczalny: u nas nie ma pilotów, są operatorzy od wciskania guzików

Służby ratownicze kończą prace na miejscu katastrofy An-148 pod Moskwą. Nadal nie wiadomo, co było jej przyczyną. Znany rosyjski pilot doświadczalny Magomed Tolbojew nie ma wątpliwości: zawinili piloci. - Oni zabili tych ludzi - przekonuje.

Nadal nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Śledczy wykluczyli jednak wybuch na pokładzie. Wśród możliwych przyczyn wskazuje się awarię silnika i błąd pilota.

- Bardzo trudno mi to powiedzieć jako profesjonaliście, ale powodem katastrofy samolotu An-148 jest absolutnie nieprzygotowana załoga - stwierdził w rozmowie z rosyjskim portalem ura.ru znany pilot doświadczalny Magomed Tolbojew. - Dlaczego tak się stało? Trzeba zapytać szefa Federalnej Agencji Transportu Lotniczego, on jest za to odpowiedzialny - dodał.