Znany jezuita wydalony z zakonu. Ciążą na nim poważne zarzuty

Ks. Rupnik "zmarnował szansę"

W oświadczeniu zakon przyznał, że dał ks. Rupnikowi "ostatnią możliwość" dokonania "rozrachunku ze swoją przeszłością" i wejścia na "drogę prawdy", by wystosować "jasny sygnał do licznych skrzywdzonych przez niego osób, składających zeznania przeciwko niemu", ale on tę szansę zmarnował.