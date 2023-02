Skandal w Niemczech. Przyznał się podczas mszy

Dla katolików w Rhede w diecezji Muenster na zachodzie Niemiec była to nietypowa niedzielna msza. Podczas nabożeństwa odprawionego 12 lutego 82-letni ksiądz Josef L. przyznał się do nadużyć seksualnych na jednym ze swoich podopiecznych. Nadużycia miały miejsce 30 lat temu, a ofiara księdza dopiero co ukończyła wtedy 18 lat.