Znany dziennikarz oskarżony o gwałt. Sąd podjął decyzję

- Został zasądzony areszt na trzy miesiące ale tzw. warunkowy. To oznacza, że jeśli w ciągu dwóch tygodni, czyli do 28 stycznia pan wpłaci poręczenie majątkowe, zostanie wypuszczony z aresztu. Będziemy jednak skarżyć to postanowienie sądu - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator referent postępowania Natalia Zajc-Nowakowska.