Znana modelka zabiła swojego chłopaka. Prokuratura udostępniła nagranie

Udostępnione przez prokuraturę z Miami-Dade szokujące nagranie pokazuje, jak 26-letnia modelka brutalnie atakuje swojego 27-letniego chłopak. Dwa miesiące później Christian Obumseli był już martwy. Co więcej, w telefonie kobiety znaleziono wiadomość, z której wynikało, że matka zachęcała modelkę, by przyznała się do działania w samoobronie.