Znamy plan komisji ds. Pegasusa na przesłuchanie Kaczyńskiego. "Spodziewamy się niespodziewanego"

W piątek 15 marca Jarosław Kaczyński złoży zeznania przed komisją śledczą. Jak słyszymy od jego współpracowników, nie ma w związku z tym obaw. Przekonywał o tym wcześniej również na spotkaniu z dziennikarzami. - Nie rozumiem, dlaczego miałbym szykować jakiś plan na przesłuchanie. To raczej komisja powinna go mieć - tak prezes PiS zareagował na pytanie Wirtualnej Polski o to, jaki ma plan na przesłuchanie przed komisją śledczą do zbadania legalności i celowości inwigilacji m.in. systemem Pegasus.