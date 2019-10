Znamy "Herosów innowacyjności". Milion złotych rozdany

Wyłoniono 54 innowacje, które zostały laureatami konkursu "Herosi innowacyjności" organizowanego przez Grupę Eurocash i sieci sklepów abc, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Groszek oraz Drogerie Koliber.

Dzięki akcji "Herosi Innowacyjności” zyskują nie tylko przedsiębiorcy czy odwiedzający nagrodzone sklepy. (WP.PL)

Przedsiębiorcy walczyli łącznie o milion złotych na rozwój swoich sklepów oraz ich okolicy, dzięki czemu pieniądze posłużą również lokalnej społeczności. Nagrodzonych poznaliśmy podczas IV Kongresu Przedsiębiorców Polskiego Handlu w Łodzi, organizowanego przez Akademię Umiejętności Eurocash.

Milion złotych trafi do lokalnych przedsiębiorców, którzy zaprezentowali najbardziej kreatywne i nowatorskie pomysły na rozwój swoich sklepów oraz ich okolic. Laureatów, poza niezależnym jury, w skład którego wchodzili ambasadorzy poszczególnych kategorii tematycznych akcji – Katarzyna Dowbor, Zbigniew Urbański i Przemysław Talkowski, a także instytucje takie jak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Pracodawcy RP, Polska Izba Handlu oraz eksperci Akademii Umiejętności: prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Anna Ziółkowska oraz ekonomista Marek Zuber, pomogli wyłonić również klienci sklepów, którzy brali udział w specjalnym internetowym głosowaniu na wybrane przez siebie projekty.

W ten sposób klienci mogli pomóc przedsiębiorcom, gdyż to właśnie oni są najbliżej swoich społeczności lokalnych i każdego dnia wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. W akcji "Herosi Innowacyjności" nagrodzone zostały 54 innowacje, które zdobyły jedną nagrodę w wysokości do 100 tys. zł, trzy nagrody do 50 tys. zł oraz pięćdziesiąt nagród do 15 tys. zł.

Nagrodę o wartości 100 tys. zł w ramach kategorii tematycznej "Inwestuję w technologię" zdobyły Delikatesy Centrum z miejscowości Besko w województwie podkarpackim na realizację projektu "Delikatesy GO" zgłoszonego przez właścicielkę sklepu Justynę Widotę . Nagrodzony pomysł zakłada stworzenie całkowicie autonomicznego sklepu, który – dzięki wyposażeniu w kasy samoobsługowe i system monitoringu – umożliwi klientom zakupy nawet w niedziele bez handlu i w święta. Kupujący będą mogli wybierać spośród stu najbardziej popularnych produktów pierwszej potrzeby – samodzielnie, szybko i bez kolejek.

Wśród trzech innowacji nagrodzonych kwotą do 50 tys. zł znalazła się "Radość dziecka, nie wojna" zgłoszona przez przedsiębiorcę Jacka Uliasza w ramach kategorii "Zmieniam świat lokalnie". Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Baligród położnej w Bieszczadach na Podkarpaciu. Powstanie w centralnym placu miejscowości, w którym stoi pomnik starego czołgu T-34. Dzięki temu dzieci zyskają możliwość spędzania wolnego czasu w inny sposób niż zabawa w wojnę.

Kolejną innowacją, która otrzyma dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł, jest "Aktywny koszyk – Osiedlowy sklepik on-line dla aktywnych społecznie" autorstwa Moniki Ćwiklińskiej, który został zgłoszony w kategorii "Stawiam na praktyczne rozwiązania". Jest to pomysł łączący wykorzystanie nowoczesnych technologii internetowych w handlu z ideą odpowiedzialności społecznej biznesu. Jego celem jest umożliwienie klientom sklepu zamawianie wybranych przez nich produktów w elektronicznym koszyku, płacenie za nie online, zdobywanie w ten sposób punktów lojalnościowych i odbieranie zapakowanego już zamówienia bezpośrednio w sklepie. Dodatkowo innowacja zakłada możliwość podarowania dowolnego produktu z koszyka osobie potrzebującej. Projekt zostanie zrealizowany w Jędrzejowie.

Ostatnia nagrodzona kwotą do 50 tys. zł innowacja to "Woda i kanalizacja" zgłoszona w kategorii "Inwestuję w technologię" przez Kamila Szczanowicza z Zielonej Góry. Nagroda umożliwi sklepowi zainwestowanie w nowoczesną instalację wodno-kanalizacyjną.

W konkursie Eurocash "Herosi innowacyjności" nagrodzono również 50 pomysłów na kwotę do 15 tys. zł każdy. Tu przeważają projekty zgłoszone w kategorii "Zmieniam świat lokalnie" – w ramach tej kategorii nagrodzono aż 33 innowacje. Zakładają one m.in. zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej, wsparcie lokalnych drużyn sportowych, budowę kina plenerowego, placów zabaw oraz boisk dla lokalnej społeczności czy stworzenie siłowni plenerowej dla seniorów.

Drugie w kolejności wśród nagrodzonych kwotą do 15 tys. zł innowacji są projekty zgłoszone w obszarze tematycznym "Stawiam na praktyczne rozwiązania" (11 zgłoszeń), a trzecie – "Inwestuję w technologię" (6 projektów). Innowacje nagrodzone w tych kategoriach tematycznych odnosiły się najczęściej do zakupu nowego sprzętu do sklepu, w tym kas samoobsługowych oraz nowoczesnych lad chłodniczych, inwestycję w rozbudowę czy remont sklepu oraz rozwiązania ekologiczne, takie jak oświetlenie LED czy kosze do segregowania odpadów.

Rozdanie nagród to trzeci i ostatni etap konkursu. Przypomnijmy: w pierwszym etapie przedsiębiorcy zgłaszali pomysły na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w swoich sklepach i ich okolicach. Wpłynęło 661 pomysłów, które zgłaszano w trzech kategoriach tematycznych: "Zmieniam świat lokalnie" (162 projekty), "Inwestuję w technologię" (196 projektów) oraz "Stawiam na praktyczne rozwiązania" (303 projekty).

Później przyszedł czas na drugi etap, w którym to konsumenci decydowali o tym, jakie pomysły zgłoszone przez przedsiębiorców zostaną zrealizowane. Klienci głosowali na – najlepsze ich zdaniem – projekty zgłaszane przez właścicieli sklepów w ich okolicy. Zdaniem Eurocash, organizatora konkursu, to właśnie konsumenci najlepiej wiedzą, w jakim kierunku powinien rozwijać się lokalny biznes.

Drugi etap zakończył się oceną projektów przez specjalne jury, w skład którego weszli niezależni eksperci oraz ambasadorowie poszczególnych kategorii tematycznych: Katarzyna Dowbor – ambasadorka kategorii "Zmieniam świat lokalnie", Zbigniew Urbański – ambasador kategorii "Inwestuję w technologię" oraz Przemysław Talkowski – ambasador kategorii "Stawiam na praktyczne rozwiązania". Na ocenę końcową złożyły się sumy punktów za poparcie społeczne (głosowanie przez internet) oraz za biznesowy potencjał pomysłu.

Dzięki akcji "Herosi Innowacyjności” zyskują nie tylko przedsiębiorcy czy odwiedzający nagrodzone sklepy. W tym konkursie zwycięzcą jest lokalna społeczność, która otrzyma do użytku nowe place zabaw, siłownie, kina plenerowe, miasteczka ruchu drogowego, a przede wszystkim nowoczesne sklepy. Dzięki konkursowi pojawią się też rozwiązania aktywizujące zarówno młodzież, jak i seniorów, a także dofinansowania dla drużyn sportowych i szkół.

Liczba nagrodzonych w kategorii "Zmieniam świat lokalnie" jasno pokazuje, jak duże jest zaangażowanie przedsiębiorców w życie ich "małych ojczyzn". Z kolei innowacje z obszarów tematycznych "Stawiam na praktyczne rozwiązania" oraz "Inwestuję w technologię" wskazują na ciągłą chęć rozwoju niezależnych przedsiębiorców detalicznych, którzy na co dzień zmagają się z rosnącą konkurencją ze strony handlu wielkoformatowego. Mają jednak przewagą nie do przebicia, bezpośredni kontakt z lokalną społecznością, dzięki któremu mogą dotrzeć do jej prawdziwych potrzeb.

Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorcy będą mogli zakupić nowoczesny sprzęt, a także rozwinąć swój biznes, tak by jeszcze lepiej spełniał oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów. Nagrodzone innowacje zakładały m.in. wyposażenie sklepu w nowoczesny i ekologiczny sprzęt taki jak kasy samoobsługowe, oświetlenie LED, stanowiska POS (samodzielne stanowiska sprzedaży), umożliwienie zakupów online czy możliwość zaoferowania klientom nowych rozwiązań takich jak np. stoiska kawowe.

Laureaci konkursu "Herosi Innowacyjności” zostali ogłoszeni 24 września podczas kongresu Akademii Umiejętności w Łodzi. Pełna lista zwycięzców dostępna jest tutaj.