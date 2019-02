Znamienne słowa w katolicko-narodowym dzienniku. Nowa partia dla "rozczarowanych polityką PiS"

To nie "partia Rydzyka" - zapewnia od samego początku założyciel nowego ugrupowania Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi. Do tej pory Mirosław Piotrowski unikał też zestawiania PiS-u i swojej partii jako konkurencji. Artykuł w "Naszym Dzienniku" sugeruje jednak, że coś w tym jest.

Partia o nazwie Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi została w środę zarejestrowana Jak twierdzi jej założyciel Mirosław Piotrowski, "nowe ugrupowanie odwołuje się do chrześcijańskich fundamentów Europy, na których chce opierać jego integrację". Odniósł się też do działań partii rządzącej.

Kłopotliwy o. Rydzyk w tle

Piotrowski stanowczo odcina się od sformułowania "partia Rydzyka", które przylgnęło do jego ugrupowania. Zapewnia, że o.Tadeusz Rydzyk z partią nie ma nic wspólnego. - Osoby duchowne w Polsce, a także w Unii Europejskiej, nie mieszają się do polityki - podkreślał w rozmowie z WP. Przyznał, że wcześniej z tego żartował, ale przestało go to śmieszyć.