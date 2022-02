Zmiany w zasadach epidemicznych coraz bliżej. Konferencja już w środę

W środę o godzinie 10 premier Mateusz Morawiecki spotka się z nową radą ds. COVID-19 - to nowe ciało, które zastąpiło Radę Medyczną. Oprócz medyków, w spotkaniach z szefem rządu mają brać udział przedstawiciele innych środowisk - ekonomiści, socjologowie, prawnicy. Skład? Wciąż nieznany, wciąż do ogłoszenia. Jak wynika z informacji WP, resort zdrowia konsultował medyków (spośród krajowych konsultantów, podległych Ministrowi Zdrowia), którzy trafią do nowej rady. Wszyscy członkowie są jednak wyborem premiera Mateusza Morawieckiego.