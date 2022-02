Co się stało z "tsunami zakażeń"? Oficjalnie zaczęły się spadki w V fali COVID-19

Tsunami zakażeń Omikronem przeszliśmy na własną rękę

Skąd różnice pomiędzy liczbą oficjalnie stwierdzonych przypadków a znacznie wyższymi prognozami infekcji? Jedno z możliwych wyjaśnień to kilka milionów testów na koronawirusa, jakie Polacy zrobili sobie sami, a o wynikach nie informowali nikogo. To po to, aby nie narażać współdomowników na kwarantannę. O skali zjawiska świadczą dane ze sprzedaży testów covidowych z aptek.