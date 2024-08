Zmiany w szkołach dla dzieci z Ukrainy. Poszukiwani asystenci

Od września do polskich szkół może trafić nawet 80 tys. nowych uczniów z Ukrainy. To m.in. efekt zmian w przepisach, które wypłatę 800 plus łączą z obowiązkiem chodzenia do szkoły. Dlatego w całym kraju trwają rekrutacje asystentów, którzy mają być łącznikiem między polską szkołą a ukraińskimi uczniami. Ich pensje będą pokrywane ze specjalnego funduszu.