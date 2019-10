Zmiany w rządzie. Krzysztof Szczerski zamiast Jacka Czaputowicza? Jest zielone światło od prezydenta i prezesa PiS

Szykują się przetasowania w rządzie. Krzysztof Szczerski ma opuścić gabinet Andrzeja Dudy, by zastąpić Jacka Czaputowicza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Szczerski otrzymał już zielone światło od prezydenta i prezesa PiS.

Prezydent Andrzej Duda nie będzie blokował przejścia szefa swojego gabinetu Krzysztofa Szczerskiego do rządu - informuje RMF FM. Błogosławieństwo otrzymał również od samego prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Jak wynika z informacji radia, w środę późnym wieczorem polityk rozmawiał z prezydentem, uzgadniając szczegóły.

Nie obyło się bez wątpliwości. Wskazywano na to, ze szef gabinetu Dudy nie powinien zostawiać szefa na ponad pół roku przed wyborami prezydenckimi. Jednak okazało się, że Kaczyński obiecał Szczerskiemu tekę szefa MSZ po nieudanej walce o stanowisko komisarza Unii Europejskiej.

To jednak nie wszystko. Zmiany szykują się również w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Premier Mateusz Morawiecki czeka na ruch ze strony Mariusza Kamińskiego ws. łączenia funkcji koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA. Kamiński stawia warunek - chce zbudować super-resort bezpieczeństwa państwa.

Co jeśli nie uda się przeforsować takiego planu? Elżbieta Witek ma wrócić do MSWiA, jednak panuje przekonanie, by jednak została na fotelu Marszałka Sejmu. Z kolei jej poprzednik, Marek Kuchciński ma zabiegać o funkcję szefa klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.