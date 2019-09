Jarosław Zieliński traci "księstwo". Nieoficjalnie: Jarosław Kaczyński dał zgodę na "ścięcie" kompetencji wiceszefa MSWiA

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński nie będzie już nadzorował policji. Został odcięty od swojego "księstwa". – Policjanci mieli go dość i się doczekali – mówi nam człowiek z resortu. Wedle naszych informacji, nowy minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński dostał zielone światło od prezesa PiS. Jarosław Kaczyński pozwolił Kamińskiemu "ściąć" nielubianego wśród mundurowych wiceministra.

Pierwszym, którym miał realną siłę – i wolę – przejąć od Zielińskiego kluczowe kompetencje w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, okazał się wszechpotężny Mariusz Kamiński . To ten były szef CBA, następca Joachima Brudzińskiego, miał odwagę "ściąć" niesfornego wiceministra. Teraz Kamiński będzie nadzorcą policji, Służby Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej. To potężna władza.

– Mariusz realizuje to, co było zawsze jego marzeniem – słyszymy.

To marzenie to budowa Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego, o stworzeniu którego sam Kamiński otwarcie mówił już kilka lat temu.

Czy jest szansa na budowę tego potężnego resortu po zwycięskich dla PiS wyborach parlamentarnych? Tak – o ile Kamiński szczegółową koncepcję MBN przedstawi prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. I w stu procentach go do niej przekona.

Publicystyczna opinia jednego z polityków PiS: – Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że Zieliński nie będzie już pracował w rządzie. Nie będzie się przy nim upierać Morawiecki, a Kamiński pewnie z chęcią by go wyrzucił. Wszystko zależy od prezesa, dziś nie ma co spekulować.