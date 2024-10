Zmiany w PiS. Kolejna decyzja Kaczyńskiego

W wyniku połączenia, do grona wiceprezesów PiS dołączyli liderzy SP: Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki. Do czasu powrotu do zdrowia Ziobry, który zmaga się z chorobą nowotworową, zastępuje go poseł Michał Wójcik. Dodatkowo, delegaci PiS wybrali na nowego wiceprezesa b. marszałek Sejmu Elżbietę Witek.