Tusk "prowokuje" Unię? Niemiecki dziennik pisze o "innej twarzy"

- To, co chciałem osiągnąć w sprawie migracji, osiągnąłem - mówił w czwartek Donald Tusk jeszcze przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, pytany o rozmowy z unijnymi liderami. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pytana już po szczycie w Brukseli, czy Polska może zawiesić prawo do azylu, powiedziała, że jeśli takie rozwiązania są czasowe i proporcjonalne, to działają w ramach prawnych. Solidarność z Polską w związku z sytuacją na granicy z Białorusią wyraziło 27 przywódców UE.