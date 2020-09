Zmiany w Pałacu Prezydenckim. Nieoficjalnie: będzie nowa szefowa Kancelarii

O tym, że Szymańska chce odejść z Kancelarii Prezydenta mówiło się od jakiegoś czasu. Do tej pory Andrzej Duda skutecznie namawiał ją do pozostania. W styczniu Wirtualna Polska jako pierwsza informowała, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości widzi Szymańską jako potencjalną kandydatkę do objęcia funkcji w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.