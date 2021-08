Zmiany w ordynacji wyborczej. Kukiz zapowiada powstanie specjalnego zespołu

- Prace tego zespołu ruszą we wrześniu - powiedział w rozmowie z PAP Kukiz. Podkreślił, że zaproszenia do udziału w zespole zostaną wysłane do wszystkich ugrupowań politycznych. Poseł wyjaśnił, że "celem prac zespołu będzie wypracowanie takich rozwiązań, które nadawałyby każdemu obywatelowi indywidualne, bierne prawo wyborcze do Sejmu RP".