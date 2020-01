Zmiany Kaczyńskiego, dyktat Brukseli i disco polo. Okładki tygodników

Jarosław Kaczyński "przestawił wajchę" i zaostrza kurs przez wyborami prezydenckimi 2020. O zmianach w Zjednoczonej Prawicy oraz kulisach decyzji prezesa PiS informuje tygodnik "Wprost".

"Sąd Najwyższy przekroczył granicę określającą, czy Polska może uważać się za kraj suwerenny, czy powróci do statusu, który miała PRL – obcego protektoratu" - możemy przeczytać w poniedziałkowym wydaniu "Do Rzeczy". Według Rafała Ziemkiewicza obietnice, że "Unia nie będzie się mieszać w kwestie światopoglądowe, kwestionować suwerenności państw ani narzucać niczego, co nie zostało jasno sformułowane w traktatach, zostały dawno zapomniane".