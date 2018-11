Zmiana w pogodzie. Prognoza na 3 i 4 listopada

Czeka nas nieudany weekend. Pod względem pogodowym. Po ciepłych dniach przyszły chłodniejsze. Z deszczem i mgłami.



W sobotę termometry będą wskazywać temperatury raczej bliższe 10 niż 20 stopni Celsjusza. W Olsztynie czy Suwałkach odczujemy chłód. Tam prognozowana temperatura to 9 stopni. Nieco cieplej będzie w Białymstoku, Łodzi i Poznaniu (10 st. C), a także w Warszawie, Kielcach , Katowicach, Bydgoszczy , Zielonej Górze, Szczecinie i Koszalinie (11 st. C).

12 st. C - takiej temperatury możemy spodziewać się z kolei w Gdańsku i Gorzowie Wielkopolskim. Najcieplej natomiast będzie w Rzeszowie (20 st. C), Lublinie (17 st. C) i Krakowie (16 st. C).