Pogoda szaleje. Padły rekordy ciepła

Czy pogodzie czasem nie pomyliły się miesiące kalendarzowe? Pierwszego dnia listopada na przeważającym obszarze Polski na termometrach mieliśmy wysoką jak na ten miesiąc temperaturę. W niektórych miejscowościach zostały pobite rekordy lokalne. Kolejne dni także zapowiadają się wspaniale.

Pogoda na długi weekend

Póki co jesteśmy w oddziaływaniu płytkiej zatoki niskiego ciśnienia ośrodka niżowego wędrującego nad północną Skandynawią. To owa zatoka z małoaktywnym frontem przyniosła wieczorem i nocą większe zachmurzenie oraz niewielkie, symboliczne opady na południu Polski. Dziś na ogół będzie pogodnie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem szczególnie na południu, wschodzie oraz zachodzie Polski.

W centrum możliwe są większe przejaśnienia. Od południa późnym wieczorem wejdzie strefa niewielkich opadów deszczu, która będzie się przesuwała na północny wschód. Do północy ogranie ona Dolny Śląsk, Małopolskę oraz Wielkopolskę. Do rana padać zacznie na Pomorzu, Kujawach oraz ziemi łódzkiej.

O ile jeszcze dziś w południowej Polsce temperatura może sięgnąć nawet 22 stopni, o tyle już w sobotę zrobi się nieco chłodniej. Maksymalne temperatury zagoszczą na południowy wschód Polski, gdzie zobaczymy od 15 do 20 stopni (Lubelskie, Podkarpackie). Na pozostałym obszarze od 10 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z zachodu i północnego zachodu.

Znów wzrost temperatury

Może się okazać, że w niedzielę oprócz chmur niczego nie zobaczymy. Dalsza wędrówka wyżu nad Rosję sprawi, że znów do Polski zaciągniemy ciepłe powietrze i znów na termometrach zobaczymy od 15 do 20 a nawet 21 stopni.

Mimo, iż będzie po weekendzie, to chyba nadal dobra wiadomość. Póki co wygląda na to, że zimy nie widać, ale bądźmy czujni. Pogoda potrafi zmienić dalekosiężne plany, jak zrobiła to ostatnio.