Zmiana regulaminu Sejmu. Jest decyzja

Nowelizacja zakłada, że zamiast kłopotliwego głosowania imiennego, głosowano by zgodnie z obecną procedurą głosowania w Sejmie. "Projektowana nowelizacja regulaminu Sejmu ma na celu zmianę przepisów regulaminu Sejmu w taki sposób, aby wybór przez Sejm Prezesa Rady Ministrów w ramach procedury (...) był przeprowadzany na zasadach ogólnych tj. głosowanie co do zasady odbywało się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów" - brzmiał projekt zmian. System, o którym mowa pozwala - niemal w czasie rzeczywistym - stwierdzić, kto i jak głosował.