Nawet -8 stopni. Wraca mróz, jest prognoza

Jak podaje IMGW, do Polski z północnego zachodu napłynie chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego.

Instytut opublikował mapę temperatury dla naszego kraju, jakiej powinniśmy spodziewać się w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

W sobotę w dzień temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 st. C na południu i północnym wschodzie do 1 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, z porywami do 60 km/h.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie nawet do minus 8 st. C na południu i minus 7 st. C na wschodzie. Prognozy pogody IMGW wcześniej podawały, że w kotlinach karpackich termometry mogą pokazać nawet minus 15 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany.

W niedzielę termometry pokażą od -8 st. C. na południu do 1 st. C na zachodzie. Na północy kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, a na północnym wschodzie możliwe będą słabe opady śniegu.

Na zachodzie i południu kraju prognozowane są opady śniegu, a w Sudetach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 10 cm. Wieczorem na południowym zachodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem.

W nocy z niedzieli na poniedziałek nadejdzie niewielkie ocieplenie.