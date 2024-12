Zmiana lidera w rankingu zaufania. Nawrocki dołącza do czołówki

Rafał Trzaskowski powrócił na szczyt rankingu zaufania z wynikiem 45,8 proc. - wynika z badania IBRiS. To więcej o 3,2 pkt proc. w porównaniu z listopadowym badaniem. Sporo Polaków ma też negatywne zdanie o prezydencie Warszawy - nie ufa mu 48,7 proc. badanych (wzrost o 4,4 pkt proc.).

Na drugie miejsce spadł z kolei Andrzej Duda , któremu ufa 41,2 proc. badanych. To spadek o 1,5 pkt proc. Prezydentowi nie ufa 54 proc., co oznacza wzrost aż o 8,2 pkt proc.

Na czwartym miejscu znalazł się premier Donald Tusk , któremu ufa 36,5 proc. uczestników sondażu, co jest spadkiem o 5,1 pkt proc. To najgorszy wynik premiera od objęcia władzy w ubiegłym roku - zauważa Onet. Szefa rządu negatywnie ocenia 54,1 proc. ankietowanych.

Kryzys zaufania odnotował także Szymon Hołownia . Marszałkowi Sejmu ufa już tylko 34,8 proc., co jest spadkiem o 6,2 pkt proc., a jeszcze niedawno utrzymywał się w ścisłej czołówce. 49,6 proc. nie ufa liderowi Polski 2050.

Na szóstym miejscu znalazł się z kolei prezes IPN i popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Zaufanie wobec niego deklaruje 33,2 proc. - to wzrost o 19,2 pkt proc. w porównaniu z listopadem. Więcej osób także kojarzy, kim jest Nawrocki. Jeszcze w listopadzie nie znała go blisko połowa badanych, obecnie jest to 12 proc.