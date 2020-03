Zmiana czasu z zimowego na letni 2020. Kiedy ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu zimowy letni 2020

Co roku wielu Polaków zastanawia się nad tym, w którą stronę przesunąć wskazówki. W ostatni weekend marca zawsze przesuwamy zegarki o jedną godzinę do przodu. W tym roku uczynimy to w nocy z 28 na 29 marca. O godzinie 2:00 przestawimy wskazówki na godzinę 3:00. Tym samym przejdziemy z czasu zimowego na letni.