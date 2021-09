Zmiana czasu na zimowy 2021. Kiedy trzeba przestawić zegarki?

Zmiana czasu 2021. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy to ostateczny dowód na to, że ciepłe miesiące za nami. Choć ostatnie dni rozpieszczały nas letnią aurą i temperaturą, to jednak jesień zbliża się wielkimi krokami. To oznacza też konieczność zmiany czasu z letniego na zimowy.