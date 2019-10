Zmiana czasu na zimowy 2019. Kiedy przestawiamy zegarki? Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Zamiana czasu w Polsce odbywa się dwa razy w roku. W marcu zmieniamy czas na letni, a w październiku wprowadzamy czas zimowy. Kiedy czeka nas zmiana czasu 2019? Będzie to ostatnia manipulacja czasem?

Zmiana czasu na zimowy już w październiku

Zmiana czasu na letni w 2020 roku

Niestety październikowa zmiana czasu nie będzie ostatnią zmianą czasu w historii. Już w marcu czeka nas powrót do czasu letniego. W nocy z 28 na 29 marca przesuniemy wskazówki zegara z godziny 2 na 3, przez co będziemy spać godzinę krócej.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

W związku z wynikami badania Parlament Europejski przyjął odpowiednią dyrektywę. Mimo to zmiana czasu nie odejdzie do lamusa tak szybko, jak można by się spodziewać.