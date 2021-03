Zmiana czasu na letni. Zaznacz ten dzień w kalendarzu

Kiedy zmiana czasu na letni?

Zmiana czas w Polsce następuje w tym samym terminie co w innych krajach Unii Europejskiej . Czas zmieniamy dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią. Termin zmiany czasu jest ustalony odgórnie i we wszystkich krajach unijnych przestawianie zegarów odbywa się w tym samym momencie.

Zmiana czasu 2021. Kiedy przestawić zegarki?

Zmiana czasu 2021 już niebawem. Dokładnie 28 marca w nocy o godzinie 2:00 przestawimy zegarki o pełną godzinę. W którą stronę? Niestety, dla tych, którzy planowali się wyspać w tym dniu, nie mamy dobrych wieści. Wskazówki zegara będzie trzeba przesunąć do przodu, czyli z 2:00 na 3:00.

Dzień zmiany czasu warto zaznaczyć wcześniej w kalendarzu, by nie zapomnieć o przestawieniu zegarków. Oczywiście wiele urządzeń automatycznie zmieni czas, jednak w niektórych musimy to zrobić sami. Lepiej o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli korzystamy z tradycyjnych budzików, w których wskazówki będzie trzeba pchnąć o godzinę do przodu.