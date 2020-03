Zmiana czasu na letni 2020. Przed nami zmiana czasu z zimowego na letni

Zmiana czasu zimowy letni

Czas zmieniamy dwa razy w roku. Zgodnie z rozporządzeniem, zmiana czasu na letni odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. W tym roku wskazówki z godziny 2 na 3 przesuniemy w nocy z 28 na 29 marca. Przez to weekend będzie godzinę krótszy, ale słońce zachodzić będzie godzinę później. To pomaga w lepszym wykorzystaniu światła słonecznego w miesiącach letnich.

W ostatni weekend marca przechodzimy na czas letni, czyli w nocy z soboty na niedzielę – o godzinie 2:00 - przesuwamy wskazówkę o godzinę do przodu. W 2020 roku czas na letni zmieniać będziemy w nocy z 28 na 29 marca. Zgodnie z założeniem ma to pomóc w bardziej efektywnym wykorzystaniu świata dziennego.

Ostatnia zmiana czasu

Jeszcze niedawno wydawało się, że obowiązek zmiany czasu odejdzie do lamusa. Chcieli tego eurodeputowani, a także ankietowani mieszkańcy krajów Unii Europejskiej. W Polsce zdecydowana większość była za tym, by zrezygnować z dwukrotnego w roku przestawiania wskazówek zegarów. Sprawą zajęli się politycy.

Parlament Europejski uchwalił nawet specjalne przepisy, które miały to umożliwić. Były one jednak zbyt ogólne, dawały poszczególnym krajom wolną rękę w decyzji o tym, jaki czas obowiązuje. To mogło wywołać dodatkowy chaos. Dlatego większość krajów członkowskich Unii Europejskiej póki co nie zdecydowała się na wprowadzenie nowych przepisów. Zdaniem ekspertów, ucierpieć mogłaby europejska gospodarka.