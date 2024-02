Zmiana czasu 2024. Kiedy przestawimy zegarki? Data wypada szczególnie

Zmiana czasu z zimowego na letni. Jak przestawić zegarek?

Zmiana czasu na letni nastąpi poprzez przestawienie zegarków w nocy z 30 na 31 marca. W jaki sposób? W tym przypadku należy przesunąć wskazywaną przez nie godzinę do przodu - z 2:00 na 3:00. Oznacza to, że "stracimy" godzinę snu. Czas letni będzie obowiązywał aż do ostatniej niedzieli października. 27 października ponownie przejdziemy bowiem na czas zimowy.