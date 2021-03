Zmiana czasu 2021. Dobre i złe strony przejścia na czas letni

Czas zmieniamy dwa razy do roku. Wiosną przechodzimy z czasu zimowego na letni, natomiast jesienią – z letniego na zimowy. O ile jeszcze październikowa zmiana czasu nie powoduje u niektórych frustracji, to ta, która następuje w marcu, już tak. Dlaczego? Wszystko przez brakującą godzinę. Ponieważ przechodząc na czas letni, przesuwamy wskazówki zegara o godzinę do przodu, tym samym tracimy tę jedną godzinę w ciągu doby.