Sosnowiec. Radny daje radę z niesprawnym sprzętem…i przekazuje go potrzebującym

A to z niego wyrośliśmy, a to przestał nam się podobać, a to ma jakąś drobną usterkę…i co? I zalega w naszej piwnicy, garażu czy na balkonie. A przecież może się okazać, że sprawi radość komuś, kto na niego czeka z utęsknieniem.

Radny naprawia rowery i przekazuje je potrzebującym Źródło: Damian Żurawski FB