Zmiana czasu 2020. Ważna jest godzina, kiedy pójdziesz spać

Zmiana czasu 2020. Jak się do niej przygotować?

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych dolegliwości po zmianie czasu, lekarze zalecają, by się do niej przygotować. Ponieważ przy przejściu na czas zimowy dziś w nocy wskazówki zegara powędrują z godziny 3:00 na 2:00, osoby, które mają wolny weekend, będą mogły spać o godzinę dłużej. I dlatego właśnie lekarze zalecają, by w sobotę położyć się spać nieco później niż zwykle i przespać tyle samo godzin, co zawsze. Dzięki temu będziemy wypoczęci i zmiana czasu tak bardzo nie da nam się we znaki.