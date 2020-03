Zmiana czasu 2020. W marcu przestawiamy wskazówki

W marcu czeka nas kolejna zmiana czasu na letni. Sporo osób liczyło na to, że będzie to jedna z ostatnich, a może nawet ostatnia zmiana czasu. Wiele wskazuje jednak na to, że walki ze wskazówkami nie odłożymy zbyt prędko do lamusa.

Kiedy zmiana czasu na letni 2020? (iStock.com)