Zmiana czasu 2020. Kiedy rozpoczyna się czas letni?

Zmiana czasu 2020. Już niebawem przesuniemy wskazówki

Marcowa zmiana czasu wiąże się z tym, że w niedzielę pośpimy krócej. Na domiar złego prędzej skończy się nasz weekend. To, co stracimy teraz, nadrobimy w październiku, kiedy czeka nas powrót do czasu zimowego.