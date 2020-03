Zmiana czasu 2020. Kiedy jest zmiana czasu z zimowego na letni?

Zmiana czasu 2020. Kiedy zmiana czasu na letni?

Są też plusy zmiany czasu z zimowego na letni. Dzięki temu ruchowi dni będą dłuższe. To powinno wyzwalać w nas zdecydowanie więcej pozytywnej energii. Praktycznie każdy lubi, kiedy świeci słońce i robi się coraz cieplej. Tuż przed zmianą czasu na letni rozpocznie się wiosna, co będzie oznaczać, że zbliża się długo wyczekiwana pora przez wszystkich miłośników wysokich temperatur – lato.

Kiedy ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Przedstawiciele krajów członkowskich uznali, że taki ruch nie jest potrzebny. Według nich, wprowadziłby on niemały chaos. Wiele wskazuje zatem na to, że nieprędko doczekamy się ostatniej zmiany czasu. O ile w ogóle… Na razie do porozumienia w tej sprawie daleka droga, choć nie można wykluczyć, że nastąpi jakiś przełom.