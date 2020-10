Zmiana czasu 2020. Czy zegarki przestawiamy w najbliższy weekend?

Zmiana czasu 2020. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu 2020 z letniego na zimowy to temat, który w ostatnim czasie krąży w sieci. Nic dziwnego, przestawienie zegarków, a tym samym zmiana czasu to ważny moment w roku. O ile czas w komputerze czy na smartfonie przestawi się sam, to już np. na naszych budzikach przy łóżku, na zegarze z kukułką na ścianie czy na zegarku, który nosimy na ręce - już niekoniecznie.