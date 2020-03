Zmiana czasu 2020. Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu 2020

Choć zmiana czasu wydaje się być reliktem przeszłości, to jednak nadal obowiązuje i wszystko wskazuje na to, że będzie obowiązywać przez kolejne lata. Każdego roku dwukrotnie zmieniamy czas. Dokonujemy tego w ostatni weekend marca, kiedy to z zimowego czasu przechodzimy na letni. W drugą stronę wskazówki zegarów przestawiamy w ostatni weekend października.

Czas zmieniamy dwa razy w roku. Zgodnie z rozporządzeniem, zmiana czasu na letni odbywa się zawsze w ostatni weekend marca. W tym roku wskazówki z godziny 2 na 3 przesuniemy w nocy z 28 na 29 marca. Przez to weekend będzie godzinę krótszy, ale słońce zachodzić będzie godzinę później. Zgodnie z założeniem, to ma pomóc w bardziej efektywnym wykorzystaniu światła dziennego.

Kiedy ostatnia zmiana czasu

W 2019 roku Parlament Europejski przegłosował projekt, według którego do ostatniej zmiany czasu miało dojść w 2020 roku. Plan zakładał, że do kwietnia kraje członkowskie podejmą decyzję o tym, jaki czas będzie u nich obowiązywał. Do wejścia w życie rozporządzenia potrzebna była jedynie zgoda Rady Unii Europejskiej. Kraje członkowskie nie wyraziły jednak zgody na zmianę i projekt póki co został zamrożony.